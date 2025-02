"C'est injuste, pourquoi est-ce comme ça?": Hicham doit payer 50 euros de frais pour plusieurs domiciliations refusées

C'est une très mauvaise nouvelle qui attend Hicham, 39 ans, dans ses relevés bancaires. En janvier, il fait l'erreur de ne pas approvisionner son compte en banque, d'où doivent partir plusieurs domiciliations. À la fin du mois, le trentenaire réalise que huit euros lui ont été prélevés à chaque fois qu'un virement a été refusé pour solde insuffisant.

"J’appelle l’agence et on me dit que c’est comme ça, c’est 8 euros", raconte Hicham. "Ça m’intrigue", rajoute-t-il alors qu'il apprend par son agence que cette somme revient directement à la banque. "Si ça ne passe pas, est-ce qu'il y a des amendes ou des indemnités infligées à ma banque ? On me dit non. S'ils n'ont aucune amende, pourquoi prélèvent-ils ces huit euros, où vont-ils ? C’est injuste, pourquoi est-ce comme ça ? Je ne comprends pas cette politique", avoue Hicham.