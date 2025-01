Plus de 134.000 Belges ont changé de banque l'an dernier, un record: comment l'expliquer?

En 2024, 134.343 clients ont demandé à changer de banque par l'intermédiaire du service gratuit de mobilité interbancaire "Bankswitching", a annoncé mardi la fédération sectorielle Febelfin. Il s'agit d'un nouveau record. En 2023, ce service avait reçu 119.517 demandes.

"Bankswitching" permet aux clients qui souhaitent changer de banque pour leurs comptes à vue et leurs comptes d'épargne la possibilité de changer d'institution bancaire rapidement, facilement et sans interruption des ordres de paiement. Un service auquel "de plus en plus de personnes ont recours", note Febelfin pour qui "cela montre que la concurrence entre les banques joue."