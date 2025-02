"Cette formation m'a retournée": Madline est la seule câlinothérapeute de Belgique francophone, combien coûte cette séance de bien-être originale?

Malheureusement, la pandémie de Covid-19 va venir chambouler ses projets. "J'avais réservé une salle pour organiser ces événements chaque mois. Mais à ce moment-là, le Covid est arrivé. J'ai donc pu en organiser qu'au début de l'année 2020, car après, ce n'était plus vraiment le moment de se faire des câlins en groupe".

Ça m'a bouleversée

Alors que le deuxième confinement est déclaré, Madline tombe sur un blog britannique où de nombreux articles abordent les bienfaits des câlins.

Elle raconte : "À un moment, ils ont commencé à annoncer qu'ils lançaient une formation en câlinothérapie. (...) Ce qui me plaisait, c'était que chaque article était vraiment basé sur une étude scientifique, c'était très sourcé. Et puis je me suis inscrite parce que c'était le début du deuxième confinement et je me suis dit que je n'avais rien d'autre à faire. Et ça m'a bouleversée. Cette formation m'a retournée, et je me suis dit 'Il faut que je fasse ça'".