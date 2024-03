Changement d'heure: quels sont les effets sur notre organisme ? 

Très concrètement, on va avoir une sensation de fatigue, plus accentuée que d'habitude. Pour ceux qui sont déjà très fatigués, et surmenés, ça va se rajouter au reste. C'est là que ce changement d'heure peut être la goutte qui fait déborder le vase. Cela peut favoriser certains soucis, un malaise par exemple. Mais pas pour tout le monde, évidemment.

On va tous s'adapter à un rythme différent. On va accuser le coup, dans un temps d'adaptation qui varie entre 24 heures et une semaine. Le spécialiste du sommeil Docteur Farhad Baharloo, de la Citadelle de Liège affirme qu'il est certain que ce changement d'heure a un effet sur la productivité à l'échelle nationale, si on additionne tous ces effets, bout à bout...

Alors, comment se préparer à ce changement d'heure ?

Pour rattraper notre sommeil, il faut faire comme pour un jet-lag : prendre de la mélatonine le soir, dans les jours qui suivent. Cela vous aide à vous endormir et à réguler votre sommeil. Vous vous couchez plus tôt, évidemment. Pour ceux à qui ça pose des soucis plus importants, pensez à la lumino-thérapie, au petit-déjeuner.