Charleroi: véritable passionné d'Halloween, Carl transforme chaque année sa maison en parc de l'horreur

Halloween arrive à grands pas, et pour l'occasion, certains et certaines n'hésitent pas à redoubler d'imagination afin de proposer la décoration la plus effrayante possible chez eux. C'est le cas de Carl, qui, comme chaque année, transforme sa maison en un véritable temple de l'horreur. C'est en 2016 qu'il a commencé à créer ses décors, et il n'a plus arrêté depuis. Que cela soit des automates, lumières ou projections, il aime proposer le spectacle visuel le plus impressionnant possible. Pour un résultat toujours plus... terrifiant !

Pour Carl, habitant de la région de Charleroi, Halloween n'est pas une simple fête qu'on le célèbre une fois par an. Non, c'est une véritable passion et l'occasion de convier ses proches à un spectacle haut en couleur. "Ça a vraiment démarré en 2016, ou là, j'ai commencé à faire des décors un peu plus sophistiqués. J'invitais la famille, des amis proches, à venir déguiser pour faire la fête. (...) Après, ça a commencé à devenir un peu plus sérieux", nous explique-t-il. ©RTL Info Je veux émerveiller les gens, plutôt que les effrayer

Avant d'obtenir le résultat qu'il a aujourd'hui, Carl a débuté avec les moyens du bord. "À l'époque, je ne construisais pas de murs en bois. J'utilisais les meubles existants ainsi que des draps pour couvrir des éléments du décor", précise-t-il à propos de sa décoration de 2016. C'est à partir de 2018 qu'il a vraiment commencé à voir plus grand. "Cette année-là, je me suis dit que j'allais essayer de faire quelque chose d'un peu plus vrai. Quand je fais Halloween, j'essaye que ça soit le plus réaliste possible. Dans le sens où je veux émerveiller les gens plutôt que de les effrayer", raconte Carl. Et si l'on s'en fie à ses propos, cela fonctionne. "La première fois qu'un de mes amis est venu chez moi, il me disait qu'il ne connaissait pas Halloween. Et il m'a dit 'Depuis que je suis venu chez toi, j'aime cette fête'. Voilà, c'est ça mon plaisir. Savoir que mes proches, mes amis, quand ils partent de chez moi, ils ont été émerveillés", raconte-t-il. ©RTL Info

Du temps et des moyens Pour obtenir un tel résultat à chaque Halloween, Carl ne compte pas ses heures. "L'année dernière, j'ai commencé plus ou moins une semaine avant. À deux personnes, pour tout faire, il nous faut une semaine", explique-t-il. Depuis 2018, sa fille l'aide dans l'aménagement des décorations. Seulement, étoffer chaque année un peu plus sa maison représente un coût qui est devenu important aujourd'hui. Alors que son budget, pour les précédentes années, se chiffrait autour des 500-600 euros, celui de cette année était nettement plus élevé. "Cette année, mon budget a explosé, parce que j'essaye justement d'avoir de nouveaux décors, de nouvelles idées, etc. Je suis à plus de 1000 €", précise-t-il.

Du coup, en contrepartie de la soirée qu'il offre à ses proches et amis, il demande, à ceux qui veulent bien, une petite participation. "Il y a une urne pour les personnes qui veulent nous faire plaisir et nous permettre de continuer. (…) Je me rends compte, avec ce que ça me coûte, que je vais avoir de plus en plus difficile". Avec sa passion de proposer chaque année des décorations et ambiances toujours plus spectaculaires, Carl n'a sûrement qu'une envie : être déjà l'année prochaine.