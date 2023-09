En 2021, la fille d'Anthony est renversée par un chauffard à Verviers: elle est toujours à l'hôpital, ses parents appellent à l'aide

Le 22 juillet 2021, la vie d'Anthony et de sa famille va basculer. Sa petite fille, Célina, se fait percuter par un moto-cross. Deux ans après le drame, Célina est toujours à l'hôpital et le conducteur est toujours libre. La justice n'a pas encore rendu son verdict et les aides financières commencent à manquer.

Le conducteur est arrivé à grande vitesse et n'a pas su freiner. "Il a attrapé ma fille de plein fouet par l'arrière. Et alors ma fille s'est retrouvée morte. Elle était morte sur la route."

Entre la vie et la mort, la petite fille est sous respirateur. Après quelque temps, le cerveau reprend les commandes. Son diagnostic vital n'est alors plus critique.

Un nouveau drame

Aujourd'hui, Anthony vit un nouveau drame. Célina se trouve maintenant à l'hôpital de Bruxelles et ses parents eux habitent toujours à Verviers.

Le père de famille voudrait pouvoir changer cette situation. Il voudrait déménager près de sa fille et la ramener auprès des siens, mais il se retrouve face à un mur. Selon lui, la justice n'avance pas et les aides financières deviennent insuffisantes.

Célina et ses parents sont totalement bloqués, tandis que le conducteur semble vivre tout à fait librement, selon Anthony.

Nous essayons d'avoir de l'argent pour pouvoir mettre du mazout, afin de venir la voir

Le couple affirme recevoir très peu d'aide financière et cela immobilise totalement leur situation. "Nous n'avons quasiment eu aucune aide". La prise en charge de Célina à l'hôpital a été entièrement réglée, "mais en ce qui concerne tous les inconvénients, l'inconfort, les coûts de déplacement pour aller la voir, rien."

"Nous avons eu une indemnité 1 an après l'accident, donc nous nous sommes remboursé de la première année de déplacement plus une autre année complète" explique Anthony, mais en ce qui concerne le reste, ils n'ont rein reçu.

Avec les prix du carburant à l'heure actuelle et "la voiture, de moins d'un an, utilisée juste pour ces trajets, qui a déjà 50 000 kilomètres", ils n'arrivent plus à suivre.

Au total, le père affirme dépenser chaque semaine minimum 150€ juste pour voir sa fille. "Nous achetons des tasses, nous les modifions avec une image de girafe, car ma fille est fan. Nous faisons des brochettes de chiques, des sachets de chiques. Tout ça pour essayer d'avoir de l'argent pour pouvoir mettre du mazout, afin de venir voir notre fille."

J'effectue trois fois le déplacement sur une journée

Comme ils n'habitent pas la capitale, les parents doivent alors se rallier pour rester continuellement auprès d'elle. "Nous le vivons très mal. Nous faisons beaucoup d'allers-retours entre un centre de revalidation de le région de Bruxelles et le domicile."

Ces trajets, Anthony les fait au moins six fois par semaine. "Ma femme n'a pas de permis. Donc moi, j'effectue trois déplacements sur une journée. Ça représente plus ou moins 450 kilomètres. Et ça le mercredi et le samedi."

L'avocat de la famille a fait une seconde demande afin de demander "une seconde indemnité pour les déplacements" mais "cela fait 6 mois que la demande a été faite et le fond commun des garanties belges rouspète alors que ce sont des kilomètres déjà parcourus".

Une situation injustifiable pour lui et ses proches, puisque "ce n'est pas la faute de Célina", si elle a eu cet accident.

Comme Célina est toujours sous respirateur, mais assez stable pour retourner chez elle. Cela éviterait à Anthony de faire autant de trajets. Mais le fond commun des garanties belges fait traîner son dossier. "Nous avons reçu les formations nécessaires, ma femme et moi".

Depuis que la jeune de 12 ans peut rentrer chez elle, ses parents demandent un nouveau logement adapté aux besoins de Célina. "Le fond commun des garanties belges est très lent pour nous mettre à disposition un immeuble ou nous accepter des choses."

Une situation qui n'est pas facile à vivre pour eux.

La justice n'avance pas sur le dossier de Célina

Au niveau de la justice, la famille liégeoise est également bloquée. Elle déplore la lenteur de la justice belge pour régler le dossier. "Ça ne bouge pas alors que ça pourrait s'améliorer positivement".

Tout ce que l'homme souhait, c'est juste de "retrouver un semblant de vie, pouvoir me réveiller près de mes enfants. Ça fait plus de deux ans que je n'ai plus dormi avec ma femme, que je n'ai plus pu partager un repas tous en famille."

En effet, sans l'avancement juridique, ils sont bloqués de tout côté et Célina doit donc rester à l'hôpital où un de ses parents restent dormir chaque jour.

Le procureur attend le rapport de l'expert

Anthony ne comprend pas pourquoi cette affaire prend autant de temps. Plus de deux ans après les faits, ils n'ont aucune nouvelle.

Le parquet du procureur à Liège a répondu que "l'office a procédé aux devoirs classiques qu’il a lieu de faire dans un cas pareil et a mandaté un expert automobile".

Désormais, ils attendent donc le rapport de cet expert. Une fois celui-ci obtenu, "il sera temps de décider de la suite à donner à ce dossier."

Ils expliquent que dans ce type d'affaire, la procédure classique à suivre est la suivante :

Identifier le pilote du moto-cross De procéder à son audition Recueillir toutes les informations utiles à l'enquête (audition des témoins, visionnage des caméras de surveillance, etc…) Vérifier si le pilote est assuré et s’il possède le permis de conduire adéquat.

Il faut attendre que chacune de ces étapes soient réalisées avant de pouvoir poursuivre le dossier. Celui-ci sera ensuite fixé devant le Tribunal de Police compétent.

"Le coupable vit une vie normale"

Pour le Verviétois, cette situation est injuste. D'autant plus que le fautif "vit une vie tout ce qu'il y a de plus normal", estime-t-il.

En attente du jugement, ce dernier reste libre. Coup dur pour le papa, le responsable de l'accident n'est autre que le cousin de la petite et il habite dans la même ville.

La police lui a adressé des procès et c'est tout

Récemment, le jeune homme a provoqué un nouvel accident. Selon nos confrères de Sudinfo, en août dernier, alors qu'il conduit un ami quelque part, le cousin de Célina percute une voiture, près de Theux. Selon l'article, il aurait poussé "son cyclomoteur Nitro MBK modifié à plus de 80 km,h, le motard dépasse une série de voitures sans prendre gare au marquage au sol". Il prend ensuite la fuite, laissant son camarade blessé sur le chemin.

Pour le papa de Célina, cet accident était prévisible. "Je sentais qu'il allait refaire une bêtise."

Ma crainte : c'est qu'il remet un autre enfant dans la même situation

Pour Anthony et sa famille, l'inquiétude ne les quitte plus. "Ma crainte, c'est qu'il provoque un autre accident et qu'il remette un autre enfant dans la même situation."

Ils n'espèrent qu'une chose, c'est que la justice intervienne au plus vite. Ils attendent que l'Etat les aide et que la justice fasse son travail.