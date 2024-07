"Ils m'ont dit que mes filles resteraient dehors": Jean-Pol réserve par erreur un séjour dans un hôtel adults only

Jean-Pol remarque que la chambre est décrite pour 3 adultes. "Mais je me dis: 'tant mieux, c'est que l'espace sera plus important que dans une simple chambre prévue pour un adulte et deux enfants'", se souvient-il.

Jean-Pol tente alors de passer au-dessus. Il appelle la plate-forme et explique la situation. "Un homme me rassure et me dit qu'il va arranger ça avec l'hôtel", dit-il. "Mais le soir même, c'est une nouvelle douche froide. Je reçois un mail dans lequel il m'est dit qu'ils ont tout essayé mais que l'hôtel refuse catégoriquement le remboursement."

La raison donnée par l'hôtel au service après-vente de la plate-forme de réservation: "Ils ne peuvent pas procéder au remboursement car, selon eux, vous leur avez confirmé que vous aviez fait une réservation pour trois adultes par choix et pas par erreur."

Une partie du mail:

"Une arnaque"

Pour Jean-Pol, ce système est "une arnaque". "Plus tard le soir, la chambre n'était plus disponible", dit-il. "Elle a donc été réservée de nouveau. La plate-forme et l'hôtel ont donc touché deux fois le montant de la réservation."

Le Dourois se demandait s'il n'existait pas un droit de rétractation dans le cas des achats en ligne. C'est bien le cas, en tant que consommateur, vous avez droit au délai de réflexion légal de 14 jours calendrier. Mais il y a des exceptions et, vous vous en doutez, la réservation de voyages en fait partie. Pas de remboursement possible donc pour Jean-Pol. La seule solution, c'était le geste commercial de la plate-forme ou de l'hôtel.

Cette perte de plus de 500€ n'est pas surmontable pour le père de famille. Impossible pour lui de réserver ailleurs. "Je n'irai donc pas en vacances avec mes filles", soupire-t-il.

Nous avons contacté l'hôtel dans lequel Jean-Pol avait passé cette réservation mais notre demande est restée sans suite.

Nous avons également eu des contacts avec la plate-forme en question. "Les voyageurs ont effectué une réservation pour 3 adultes, et n'ont pas indiqué qu'un enfant les accompagnerait", nous dit-on. "Le logo, partagé dans votre capture d'écran, est utilisé pour l’ensemble des établissements proposant des chambres familiales, ce que propose en effet l'Hôtel de la Mer pour les familles ayant des enfants âgés de plus de 16 ans, comme indiqué clairement dans les conditions de réservation disponibles sur la page de l'établissement."

Et de conclure: "Il appartient aux voyageurs de consulter l'ensemble des conditions de réservation d'un établissement afin de s'assurer qu'il correspond à leurs attentes. Dans ce cas précis, l'ensemble des informations étaient à disposition des voyageurs lors de leur réservation."

Evitez les pièges

Sur son site, Testachats livre quelques conseils afin de ne pas se faire piéger par les plates-formes de réservation. Parmis ceux-ci, le choix d'une plate-forme fiable bien sûr, la vérification du véritable partenaire contractuel et la responsabilité du site en cas de litige. Testachats indique également les différents recours possibles en cas de problème.