Le prix des hôtels a augmenté ces derniers mois: que comprend exactement ce que vous payez pour une nuit?

Vous êtes nombreux à séjourner dans un hôtel pour vos vacances. Vous l'avez peut-être remarqué, les prix ont augmenté. Mais que comprend exactement une nuit d'hôtel? Et pourquoi les prix ont-ils grimpé ces derniers mois ?

Saint-Ghislain, un hôtel de 55 chambres. Ici, le prix moyen se situe entre 80 à 140 euros. Dans cet établissement de loisirs se cache une entreprise avec ses 20 employés et des charges importantes. Fabio est réceptionniste. Il fait faire un tour à l'équipe de RTL info dans les locaux. "Qu'est-ce qu'on paie exactement ? On paie tout ce qui est l'eau, le chauffage, etc. La blanchisserie aussi, l'électricité bien entendu. Tout ce qui traite sur les frais de nettoyage, les frais de maintenance aussi. Nos salaires et le bâtiment aussi."

Cet hôtel a été aménagé dans un ancien immeuble de bureau. Coût du projet 8 millions d'euro, à rentabiliser. Clément, 27 ans, est le directeur de l'établissement. Pour lui, un élément clé est à prendre en compte: le taux de remplissage, un élément clé pour les prix. "Il faut le tenir en compte. Parfois nous avons beaucoup de monde, parfois nous n'en avons pas beaucoup et on doit faire jouer le prix en fonction de l'offre et la demande", explique-t-il. "On peut retomber sur des taux d'occupation où on était à 100% avant, sur des taux d'occupation qui avoisinent les 40-50%. Donc le tout est de trouver le meilleur équilibre." Ce qui explique les fluctuations de prix. Quant à la hausse, elle est globale dans le secteur hôtelier à cause de l'inflation. Plus 17,5% selon une étude, avec une particularité: l'effet retard dû à la crise sanitaire. "Il y a eu un blocage des prix naturels pour inciter la clientèle à revenir", affirme Luc Marchal, président de la Fédération Horeca Wallonie. Après le gel des prix, c'est tout un secteur qui a dû se remettre à niveau. Ou presque. "Dans les hôtels, la tendance serait plutôt d'une dizaine de pourcents, en tout cas sur les chambres, alors que le marché et la situation économique voudraient que les prix augmentent plutôt de 30%", poursuit Luc Marchal. "Là, on se rend bien compte que ça deviendrait impayable pour la clientèle."