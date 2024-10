"Je buvais une bouteille de vodka par jour": Quentin, ancien alcoolique, raconte sa longue et douloureuse rémission

Pendant une quinzaine d'années, l’alcool va détruire sa vie et celle de son entourage : "Je buvais maladivement. Je ne dormais plus la nuit, j’attendais que le magasin ouvre le matin pour aller acheter mes bouteilles de vins. Comme j’étais sous administrateur de biens, je faisais parfois la manche pour pouvoir acheter quelques bières fortes. C’est vraiment horrible. On se sent vraiment mal. Mentalement, ça me détruisait".

Il multiplie les thérapies et les cures dans différents centres spécialisés…. Sans succès. "J’en ai fait une quinzaine, sevrage après sevrage, mais ça ne fonctionnait pas. Quand on va à l’hôpital, on croit toujours qu’on est guéri, qu’on va bien, mais c’est hyper dur quand on sort. On reboit presque inévitablement", confie-t-il.

Tant qu’on est en vie, on a de l’espoir

Cinq ans plus tard, c’est chez lui que Quentin sera finalement dégoûté de la boisson. Il ne touche plus une seule goutte depuis deux ans.