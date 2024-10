Pour des raisons de sécurité, l'école des enfants de Sandrine ferme ses portes entre 15h30 et 16h40: "Est-ce légal?"

Depuis la rentrée scolaire, une mesure mise en place à l’école du Bonheur, à Woluwe-Saint-Lambert, fait grincer les dents de Sandrine. Cette maman de trois enfants déplore que, pour des raisons de sécurité, l'établissement scolaire ferme ses portes entre 15h30 et 16h40.

Sandrine et ses trois enfants ont vécu une rentrée scolaire quelque peu différente cette année. Comme les autres parents de l’école du Bonheur de Woluwe-Saint-Lambert, cette maman a reçu un mail lui indiquant qu'une nouvelle mesure de sécurité a été prise: la fermeture des portes de l’établissement entre 15h30 et 16h40.

Sandrine, qui a pour habitude de venir chercher sa plus jeune fille de 9 ans à 16h05 pour la conduire à son activité parascolaire, voit ainsi son organisation être "chamboulée". "Cela va devenir ingérable si je dois patienter jusque 16h40 tous les jours pour assurer le transport de ma fille. De plus, ses activités sont déjà organisées et payées", nous explique-t-elle.