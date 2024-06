"Je me retrouve sans papiers": le bureau de vote donne la carte d'identité de Marcel... à quelqu'un d'autre 

C'est une mésaventure à laquelle il ne s'attendait pas: Marcel nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous car après être allé voter le 9 juin dernier, l'assesseur responsable de lui restituer sa carte d'identité l'a donné à quelqu'un d'autre. Résultat: Marcel se retrouve sans papiers d'identité, du jour au lendemain. Comment une telle erreur est possible? Est-ce déjà arrivé?

Heureusement, au vu de l'erreur, la commune a décidé de prendre les frais à sa charge. Mais ce sera quand même à Marcel de fournir sa photo d'identité, et donc de la payer. "Me voilà donc sans papiers dû à l'incompétence d'une personne, mais jusqu'à quand?", se demande-t-il.

Que s'est-il passé?

Comment une telle erreur est possible? Nous avons contacté le SPF Intérieur afin d'en savoir plus. Et eux aussi sont plutôt étonnés... "C’est la première fois qu’on entend ça! On prévoit beaucoup de situations à problèmes et de scénarios, mais celui-ci on ne l’avait pas prévu...", explique Valentin Borremans, porte-parole du SPF Intérieur.

Mais alors, qu'a-t-il bien pu se passer? "L'assesseur aurait dû faire attention, mais il se pourrait que des erreurs humaines arrivent avec le stress. C'est peut-être la première fois que la personne était assesseur", avance le porte-parole. Pour lui, c'est vraiment "la faute à pas de chance".

Quelles solutions pour Marcel?

Un bureau de vote à sa hiérarchie: les assesseurs sont sous l'autorité du président du bureau de vote. "Son rôle, c’est d’éviter que des situations problématiques se présentent. Avant les votes, il y a toujours une petite réunion. Et là, on n’a pas eu de remontée de problèmes d’assesseurs, ni de problèmes disciplinaires", précise Valentin Borremans.