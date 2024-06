700 Belges victimes d'usurpation d'identité chaque mois: que faire si ça vous arrive?

L'usurpation d'identité peut toucher tout le monde, que vous soyez connu ou pas. Récemment, c'est le bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe, Christian Lamouline, qui en a fait les frais. C'est sur Facebook que l'usurpateur a décidé de mettre en place l'arnaque. Et pour cela, rien de plus simple: un faux compte Facebook qui reprend les informations du bourgmestre a été créé. Et en quelques jours, l'usurpateur a pu récolter 250 amis qui sont tous des potentielles cibles.

Son objectif est simple: exploiter l’image et la fonction du véritable Christian Lamouline pour obtenir des informations privées de ses contacts. Une méthode connue sous le nom de phishing ou encore d'hameçonnage. Sauf que si vous vous faites avoir, l'usurpateur aura ensuite accès à VOS données, et pourra ainsi dérober votre identité en ligne, faisant de vous sa prochaine cible. Et ainsi de suite.