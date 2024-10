Jérémy, victime d'agression homophobe via une application de rencontre, met en garde: "J’ai reçu un coup-de-poing, j’étais en black-out"

"Avant d’y aller, j’ai chatté avec un gars sur Grindr. Il fêtait son anniversaire dans la même boîte, donc il a voulu qu’on fasse connaissance. On s’est rencontrés là-bas, dehors, et je l’ai présenté à mes meilleurs amis pour être en sécurité. Je sais qu’il faut se méfier avec Grindr", raconte-t-il. "Tout s’est bien passé, on a même dansé ensemble sur la piste."

Je me suis tourné et j’ai reçu un coup de poing

Vers cinq heures du matin, tout bascule. Jérémy sort de la boîte pour rejoindre sa nouvelle rencontre. En pleine rue, une amie de cette dernière l’agresse violemment : "À un moment donné, la fille nous a suivis. Je me suis tourné et j’ai reçu un coup de poing. La fille s’est ensuite assise sur moi et m’a mordu l’oreille droite et les lèvres. J’ai ensuite été conduit à l’hôpital... J’ai une entorse à la cheville, je n’arrive pas bien à marcher."

"Il n’y a même pas eu d’insultes, c’était directement des coups, j’étais en black-out", ajoute-t-il. "Quand elle s’est levée, j’ai essayé de me défendre, mais elle a fui pour se réfugier dans la boîte de nuit."