Joanna et Thomas ont dû sauter d’un ferry en feu en Thaïlande: la mésaventure d'un couple de touristes liégeois

Des touristes liégeois, en vacances en Thaïlande, ont dû faire face à une situation effrayante: le ferry qui devait les amener sur une île touristique a pris feu. Ils ont dû évacuer avec 108 autres personnes.

Joanna est dans sa cabine lorsqu’elle se rend compte qu’un incendie se propage sur le ferry: "On venait de se réveiller et on a senti une odeur de brûlé. Ensuite, on a regardé par la fenêtre et il commençait à y avoir un petit peu de fumée. Donc, on s’est posé quelques questions, on est sorti et là on a remarqué qu’il y avait des flammes et beaucoup de fumée".