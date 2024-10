Le chien de Christelle a été tué sous ses yeux: "Le choc subi peut avoir des conséquences graves sur la suite de ma grossesse"

En sondant les voisins, la Remicourtoise se rend compte que ces chiens n'en sont pas à leur coup d'essai. "J’ai appris que c’était loin d’être la première fois que ces chiens s’attaquaient à d’autres animaux, et que ces chiens sèment la terreur dans le quartier". D'autres animaux de compagnie se sont déjà fait attaquer (et un chat a été tué) tandis que d'autres riverains n'osent plus sortir leurs animaux de chez eux.

Thierry Missaire, le bourgmestre de Remicourt, est d'accord avec Christelle : "C'est un problème", reconnaît-il. Modifier cette loi ne relève pas de ses compétences, mais il assure qu'il prend cette affaire très au sérieux. Au-delà de la perte douloureuse éprouvée par Christelle, les attaques de ces chiens représentent un danger pour la sécurité publique. "J’en ai déjà fait part au commissaire divisionnaire dès le lendemain des faits. Il s’est déjà déplacé sur place en personne."

"C'est catastrophique", insiste le mayeur. "J’ai demandé à la police de faire une enquête. Pour prendre des mesures, j’ai besoin d’éléments officiels. Une enquête de voisinage a été faite" et la récolte de témoignages est en cours.

En ce sens, les riverains qui s'estiment victimes de ces chiens peuvent contacter la police pour témoigner dans ce dossier. "Je ne veux pas tomber dans l’émotionnel, mais les mesures seront dures à la hauteur du rapport que la police constituera", promet Thierry Missaire.

Des mesures dures pour des faits pareils

Ce n'est pas la première fois que la commune doit gérer une affaire de la sorte. "On a connu un cas similaire il y a un an et demi. On a fait saisir les chiens dangereux et on ne les a rendus que plusieurs mois après une fois que les propriétaires avaient rempli toutes les conditions qui leur avaient été posées : mise en place de clôtures, suivi de formation de dressage, etc."

"Il faut prendre des mesures dures par rapport à des faits pareils", assène encore le bourgmestre. "Une fois que le rapport de police sera rendu, je prendrai des mesures."

"Ça peut paraitre long, mais il faut prendre le temps de faire les choses justes", conclut l'élu.