Le néerlandais obligatoire pour les taxis de Zaventem? "C'est pas que je ne veux pas, je n'y arrive pas...", s'inquiète un chauffeur

La Flandre veut imposer un test exigeant de néerlandais, de niveau B1, à tous les chauffeurs de taxi qui travaillent pour la région et aux abords de l'aéroport pour le mois de juin. Il y a un an, Alain, chauffeur, confiait ses craintes. Qu'en est-il aujourd'hui?

Un an et demi plus tard, Alain possède toujours sa carte de conducteur lui permettant d'exercer son métier de chauffeur de taxi à l'aéroport de Bruxelles. "Ça c'est mon pass, il va jusqu'en 2027", montre-t-il. "Mais au 30 juin 2025, il y a toujours cette clé de Damoclès sur la tête parce que c'est la date butoir. Donc on est obligés de l'avoir et d'avoir l'examen B1. Sans quoi on n'a plus d'emploi."

Lors de la première rencontre avec Alain, ce taximan bruxellois, ce dernier montrait son niveau de néerlandais basique. "Je dirais que les gens sont contents parce que j'ai fait l'effort de leur dire que je ne parlais pas la langue en néerlandais", disait-il alors.

Depuis plus d'un an, Alain n'a toujours pas pris de cours de langue. "Ce n'est pas que je ne veux pas l'apprendre, c'est que je n'y arrive pas. Et puis bon, j'ai passé l'âge de la pension... Commencer à apprendre, ça me paraît un tout petit peu plus compliqué."

Une perte pour les sociétés

Lors d'un précédent reportage, un directeur d'une entreprise de taxis indiquait avoir dû réduire, un an et demi, sa flotte de véhicules par manque de chauffeurs. "Le problème de la connaissance des langues n'arrange rien. Et de ce fait, nous avons dû renoncer à 27 autorisations d'exploiter l'aéroport", indique Marc Delire. "Donc nous sommes passés de 107 voitures à 80 autorisées."