"N'étaient-ils pas interdits?": Julie est excédée par des feux d'artifices qui "terrorisent" ses animaux de compagnie

À l'approche des fêtes de fin d'année, vous constatez peut-être une augmentation de l'utilisation de pétards et de feux d'artifice près de chez vous. Julie, une Bruxelloise, s'inquiète pour le bien-être de ses animaux de compagnie et se demande s'ils sont autorisés.

L'habitante d'Evere nous a donc contactés via le bouton orange Alertez-nous. "N'était-ce pas interdit?", demande Julie. Effectivement, depuis 2023, toute utilisation de feux d'artifice et de pétards dans la région bruxelloise est interdite, nous confirme Audrey Dereymaeker, porte-parole de la zone de police BruNo. Les contrevenants risquent jusqu'à 500 euros d'amende.

Julie est à bout, elle ne supporte plus d'entendre des détonations près de chez elle. Chaque année, en décembre, à l'approche des fêtes, elle dénonce l'utilisation de feux d'artifice dans son quartier d'Evere, à Bruxelles : "Tous les ans, c'est pareil, déjà deux ou trois semaines avant le réveillon, des bandes de débiles s'amusent à lancer des pétards et allumer des feux d'artifice à n'importe quelle heure", s'insurge la Bruxelloise, propriétaire de plusieurs animaux. "Ils sont terrorisés, ras-le-bol !"

Constater l'infraction

Toutefois, les forces de l'ordre ont parfois des difficultés pour constater l'infraction. "C'est compliqué d'agir, il faut être présent avant qu'ils n'allument pour qu'une équipe puisse intervenir, sinon les policiers se mettent en danger", souligne la porte-parole. Les policiers doivent aussi être sûrs de dresser un PV pour la bonne personne, ce qui n'est pas chose aisée non plus, puisqu'il peut être difficile de constater la personne exacte qui a acheté et allumé les feux d'artifice après coup. Résultat des comptes, la police travaille beaucoup en amont pour éviter que des feux d'artifice ne tombent dans les mauvaises mains. "On mène des campagnes de sensibilisation pour indiquer que c'est dangereux, on peut vraiment se blesser. Il y a aussi des risques d'incendie si une fenêtre est ouverte par exemple", prévient Audrey Dereymaeker.

Ça peut être très dangereux

Une des actions phares de la police est de contrôler les lieux de commerce qui vendent des feux d'artifice. "Il faut un agrément du SPF Economie pour vendre des feux d'artifices mais on a constaté que des gens continuent d'en acheter sur des sites en Chine ou aux Pays-Bas. Ça arrive dans des petits commerces qui n'ont pas d'agrément ni de stockage approprié, donc ça peut être très dangereux. On travaille avec le SPF Economie pour réaliser des saisies et des destructions", relate la porte-parole de la police. En 2023, la zone de police BruNo qui travaille sur trois communes bruxelloise a saisi une centaine de stocks de vendeurs à la sauvette.

Dangers pour les animaux

Les dangers sont nombreux pour l'humain, mais pour les animaux aussi, ces détonations peuvent avoir des conséquences lourdes : "Certains animaux sont apeurés, et la peur génère du stress. Ceux qui ont des troubles cardiaques peuvent développer des problèmes plus importants comme des crises cardiaques", explique Marcel Renard, vétérinaire.