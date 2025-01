"Que faut-il de plus?": il y a un an, ce jeune Camerounais nous confiait sa peur d'être expulsé de Belgique, qu'en est-il aujourd'hui?

Un an après sa première rencontre avec RTL Info, Steve, un demandeur d’asile parfaitement intégré en Belgique, est toujours dans l’attente d’un statut définitif. Travailleur engagé et apprécié, il vit avec la peur constante d’un ordre de quitter le territoire.

Avec "Le droit de suite", nous allons à la rencontre de ceux qui ont fait l’actualité pour savoir si leur situation a changé ou non. Il y a un an, une équipe RTL rencontrait Steve, employé dans un magasin. Il nous expliquait sa peur d’être expulsé, alors qu’il était parfaitement intégré.

"Je sais très bien que d’un moment à un autre, ça peut m’être retiré. Ça reste difficile dans la mesure où on veut se construire, on veut évoluer, on veut penser à demain", confie-t-il.

Je cours clairement le risque d'être tué

Activiste politique, Steve ne peut retourner au Cameroun où il encourt des risques majeurs. "Être mis en prison, c’est la chose la plus gentille qu’un opposant politique comme moi peut encourir en retournant au Cameroun. Je cours clairement le risque d’être tué", explique-t-il.

Un parcours exemplaire

Malgré cette incertitude, Steve continue de bâtir sa vie en Belgique. Après des études en électromécanique, il s’est réorienté vers un emploi dans la grande distribution, où il travaille depuis près de cinq ans. Employé en CDI chez Colruyt depuis mars 2020, il est un modèle d’intégration, en plus de son engagement associatif et sportif.