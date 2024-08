Une boulangerie ouvre dans le quartier de Jean...sans le permis d'urbanisme adéquat

Jean (nom d'emprunt) réside dans un quartier tranquille à Gozée, un petit village de la commune de Thuin. Sa vie paisible a été quelque peu bouleversée depuis le mois de juillet, en raison de l'ouverture d'une enseigne Louise, une chaîne de boulangerie industrielle, à proximité de son domicile. "On est incommodé par l'odeur de la fabrication du pain. Ils en produisent des tonnes, car ils ne proposent que des offres de 3 + 1 gratuit", explique Jean, visiblement mécontent. "En plus, il n'y a pas de parking, donc on subit aussi des nuisances à cause des voitures des clients !".

Nous n'avons pas été consultés.

Ce qui irrite particulièrement Jean, qui nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous", c'est que ni lui ni les autres riverains n'ont été informés de l'ouverture. "En effet, il n'y a pas eu de publication concernant la demande de permis, et nous n'avons pas été consultés. D'autant plus qu'au départ, il ne devait s'agir que d'un simple point de vente", explique Jean, qui subit cette situation depuis le 3 juillet. Mais comment cela a-t-il pu se produire ?