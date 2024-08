Vous prenez la route vers la France ce samedi? Il faudra vous armer de patience: "On va avoir du trafic qui peut être multiplié par trois"

Certains partent en vacances, d'autres en reviennent. C'est toujours un moment compliqué sur les routes entre juillet et août.

Ce samedi, la circulation sera très dense, particulièrement en France où la journée est classée noire dans le sens des départs. Elle est en orange dans le sens des retours et rouge en Île-de-France et dans le pourtour méditerranéen.

On va avoir du trafic qui peut être multiplié par trois

La circulation devrait être extrêmement difficile sur l'ensemble des grands axes du pays. Au centre d'informations trafic des autoroutes françaises, plusieurs mesures sont prises. Céline Bartherote, directrice d’exploitation des autoroutes françaises, nous explique : "On va mettre en place de la régulation de vitesse sur les axes les plus chargés, de façon à garantir plus de fluidité. Même un véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence va créer, déjà, un ralentissement. On va être attentifs à tous ces événements et intervenir le plus rapidement possible. On va avoir du trafic qui peut être multiplié par trois par rapport à des journées habituelles", explique-t-elle.