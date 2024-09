Australie: un poussin manchot royal de plus de 23 kg devient une star

Avec ses 23,5 kilos, Pesto, neuf mois, pèse déjà plus que ses parents Tango et Hudson réunis, qui pèsent chacun environ onze kilos.

Pesto, poussin manchot royal au poids impressionnant et à l'allure de grosse peluche, est devenu la vedette de l'aquarium australien où il vit et une star des réseaux sociaux.

Pesto, qui compte un nombre important de fans sur les réseaux sociaux, est d'ores et déjà le plus grand manchot que l'Aquarium Sea Life de Melbourne ait jamais vu.

Le poussin manchot royal est sociable, curieux et confiant, et interagit souvent avec les autres manchots et ses gardiens, souligne Mme Thornton.

Malgré la multitude des visages humains et des caméras collés sur l'enclos, Pesto demeure "humble" face à sa nouvelle célébrité, relève-t-elle.

Il est si "orienté vers la nourriture" que le maintenir immobile sur la balance pour mesurer son poids peut représenter un défi.