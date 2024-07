Barack Obama salue "l'un des plus importants présidents" des USA

Il a également salué la présidence de son ancien vice-président, affirmant que le président Biden avait éloigné les Etats-Unis "des quatre ans de chaos, mensonge et division qui avaient caractérisé l'administration Trump". "Par ses décisions et son exemple", Joe Biden a rappelé au pays ses meilleurs côtés: qu'il était "un pays attaché aux valeurs traditionnelles que sont la confiance et l'honnêteté, la gentillesse et le travail; un pays qui croit en la démocratie, l'Etat de droit et la responsabilité; un pays qui permet à chacun - qui qu'il soit - d'avoir une chance de s'en sortir."