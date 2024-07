Chacun a un rôle à jouer auprès des mères pendant le processus d'allaitement, selon l'ONE

A l'occasion de la semaine mondiale de l'allaitement qui se tient chaque année la première semaine d'août, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) rappelle que chacun a son rôle à jouer auprès des mères qui allaitent, avec la campagne "Closing the gap: breastfeeding support for all" ("Combler le fossé : soutenir l'allaitement pour tous"). Un point de vue partagé par l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE), qui fournit certaines recommandations à l'adresse de chacun pour permettre aux femmes qui décident d'allaiter de le faire dans les meilleures conditions possibles.