CHARLEROI: le PS conserve sa majorité absolue

Le PS a conservé dimanche à Charleroi sa majorité absolue. Il a récolté 43,69% des voix et a totalisé 26 sièges sur les 51 que compte le conseil communal. Dans le même temps, le MR et Les Engagés ont progressé, le PTB s'est maintenu et Ecolo s'est écrasé perdant au passage l'ensemble de ses représentants au conseil communal.