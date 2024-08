De bonnes habitudes de vie aident à la gestion du diabète de type 2

L'an dernier, le programme européen Care4Diabetes était lancé en Belgique. Il consistait en un programme intensif de six mois censé introduire de bonnes habitudes de vie chez des personnes atteintes de diabète de type 2. La première cohorte, de quinze diabétiques, a finalisé le programme, annonce mercredi Sciensano. Les résultats sont positifs: ils montrent une baisse significative du taux d'HbA1c (hémoglobine glyquée), c'est-à-dire le reflet de la glycémie au cours des trois à quatre derniers mois.

La valeur moyenne d'HbA1c chez les patients de la cohorte est passé de 6,45% à 6,13% après le programme. Le maintien de l'hémoglobine glyquée sous 7% permet "de réduire le risque de complications au niveau des reins, des yeux, des nerfs, du coeur et des vaisseaux sanguins", précise l'Institut de Santé publique. "Le risque de complications étant le plus bas chez les patients ayant des valeurs d'HbA1c les plus proches d'une valeur de 6% ou moins."

"Cela confirme l'importance d'une prise en charge de ces facteurs parallèlement à la gestion de l'hyperglycémie dans le diabète de type 2", relève Sciensano.