Des lacunes dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au Koweit

Le Koweit présente "de graves lacunes" dans sa lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, affirme l'autorité internationale chargée de lutter contre ces deux fléaux, le Gafi, qui appelle les autorités à "affiner leur compréhension de ces risques".

"Le Koweït dispose d'un cadre juridique et de surveillance adéquat pour lutter contre le financement illicite, mais il présente de graves lacunes en matière d'efficacité", écrit le Groupe d'action financière dans un communiqué publié mardi, citant parmi ses points faibles "la compréhension du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière".

Selon l'organisation internationale basée à Paris, qui a publié mardi un rapport consacré à la gestion par ce pays du golfe persique des risques liés au blanchiment ainsi qu'au financement du terrorisme, "le Koweït a une compréhension élémentaire des risques de blanchiment de capitaux auxquels il est confronté au niveau national et une faible compréhension du risque de financement du terrorisme".