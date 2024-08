Dix-neuf jeunes défendront les couleurs de la Belgique au Championnat mondial des métiers

Lucie Collemans maniera ciseaux, brosses et sèche-cheveux pour démontrer ses talents en coiffure, tandis que Demian Demeuse usera de pinces et de sécateurs pour composer les plus beaux arrangements floraux. Santino Nika dévoilera son savoir-faire en maçonnerie et Jakob Depoortere en peinture et décoration. Mathis Lessire, benjamin du Team Belgium, et Seppe Couwenbergh feront flèche de tout bois pour dérouter leurs adversaires, respectivement en menuiserie et en ébénisterie. Guillaume Pounegnong montrera, quant à lui, ce dont il est capable en sani-chauffage. Maarten de Boey tentera pour sa part de s'illustrer en soudage, Pierre Grottadaurea en technologie automobile et Alexandre Van Oostenryck en toiture métallique. Antoine Lacroix libérera son imagination en infographie, tandis que Pablo Dejardin assurera en service en salle et Nathan Beelen mettra des étoiles dans les yeux des gourmands en boulangerie.

La compétition se disputera également par équipe dans plusieurs disciplines. Mathéo Bebronne et Louis Lemaître s'associeront pour l'aménagement de parcs et jardins. Julien Halleux et Logan Hendryckx feront la paire en industry 4.0, soit l'intégration de technologies numériques avancées dans les processus de fabrication et la gestion des opérations industrielles. Enfin, Louis Heyeres et Benjamin Onkelinx formeront le duo noir-jaune-rouge pour les épreuves en intégration robotique.