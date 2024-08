Encore 20.000 personnes présentes à Liège jeudi soir dans le cadre du 15 août

"Sur la journée, on dénombre deux arrestations administratives pour trouble à l'ordre public et un véhicule a dû être dépanné", rapportent ainsi les policiers. Plus tôt dans la journée, les onze géants avaient déambulé dans les rues du quartier d'Outremeuse devant près de 15.000 personnes, dans le cadre du traditionnel cortège folklorique. Une quinzaine d'autres groupes provenant des quatre coins de Wallonie les accompagnaient.

La fête se clôturera dans la soirée du 16 août par l'enterrement de Mati l'Ohé, Mathieu l'os. La levée du corps aura lieu à 17h00 vendredi et sera accompagnée d'un cortège funéraire symbolisant la fin des festivités en Outremeuse, avant le feu d'artifice des forains.