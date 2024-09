"Foyers de l'horreur" en Malaisie: la police élargit son enquête

Mohd RASFAN

La police malaisienne a élargi vendredi son enquête sur les centaines de cas d'enfants victimes de terribles maltraitances dans des foyers d'accueil, ciblant une grande organisation islamique ayant des liens avec une secte interdite.

Mercredi, les enquêteurs avaient perquisitionné dans 20 foyers situés dans deux Etats de Malaisie, arrêté 171 personnes et secouru 402 mineurs victimes de graves agressions physiques et sexuelles, et forcés par le personnel à s'agresser sexuellement entre eux.