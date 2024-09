France: incendie aux abords de Narbonne, une maison détruite, quatre endommagées

Un incendie, attisé par le vent, a brûlé mardi "entre 60 et 70 hectares" de végétation près de Narbonne (Aude) où une maison a été détruite et quatre endommagées, a indiqué à l'AFP le sous-préfet de l'Aude, complétant un premier bilan.

Le feu s'est déclaré vers 15h30 au sud-ouest de la ville et, "alimenté par un vent fort", a brûlé "entre 60 et 70 hectares environ" avant de menacer un "quartier résidentiel", a d'abord indiqué à l'AFP la préfecture.

Il n'y a eu aucune victime, a-t-il affirmé, seul un sapeur-pompier ayant été "incommodé par les fumées" et pris en charge par ses collègues.

"Le feu est fixé" et ne progresse donc plus, a annoncé M. Recio peu avant 20h00, ajoutant: "on va basculer sur le dispositif de nuit de surveillance et de noyage, avec une attention particulière car une partie du feu s'est passée en zone urbaine".

Un périmètre de sécurité a été établi et les populations sur place sont appelées à rester chez elles, la situation n'exigeant pas de mesure d'évacuation, a-t-on ajouté à la préfecture, seuls les habitants des maisons touchées par le feu ayant été mis en sécurité.