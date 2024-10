Jeanneke-Pis sera l'ambassadrice de Plan International lors de la Journée de la fille

La statue de Jeanneke-Pis, homologue féminine du fameux Manneken-Pis à Bruxelles, sera l'ambassadrice de Plan International Belgique le 11 octobre prochain, lors de la Journée mondiale de la fille. A cette occasion, l'ONG de défense des droits des enfants et de l'égalité de genre réclamera l'égalité des droits pour toutes les filles, le respect de leurs opinions et la possibilité de développer leurs talents.

Ces dernières "sont confrontées de manière disproportionnée à la violence et au harcèlement. [...] Dans le monde, 119 millions de filles ne sont pas scolarisées. Chaque année, 12 millions d'entre elles sont mariées avant l'âge de dix-huit ans", déplore Isabelle Verhaegen, directrice nationale de Plan International Belgique. "Dans les situations de conflits, les filles sont impactées plus durement encore. Elles ont moins accès aux services de base que les garçons, se sentent moins en sécurité et souffrent davantage d'insomnies et de stress."

"Engagée, audacieuse et spontanée, Jeanneke-Pis se soucie peu des privilèges et rompt avec les traditions néfastes. Dans l'Impasse de la Fidélité, près de la Grand Place, elle attire chaque jour plusieurs centaines de visiteurs", souligne Plan International. L'ONG profitera ainsi de la notoriété de la statue pour promouvoir les droits des filles.

Le thème donné à la journée par les Nations unies cette année sera "Girls' vision for the future". "Les filles représentent l'avenir", note Plan International à ce sujet. "Nos programmes ont permis à 74 millions de filles d'apprendre la langue, les mathématiques et les sciences, mais aussi leurs droits et la santé sexuelle et reproductive. L'éducation les rend plus fortes dans tous les domaines."

Le 11 octobre, l'ONG rappellera ainsi à tous que les filles du monde entier ont le droit de faire leurs propres choix et de faire entendre leur voix.