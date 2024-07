Jeff Bridges et Mark Ruffalo participent à la campagne des "Hommes blancs pour Harris"

Des personnalités américaines comme les acteurs Jeff Bridges, Mark Hamill, Bradley Whitford ou encore Mark Rufallo, ont participé dans la nuit de lundi à mardi à la collecte de fonds baptisée "White dudes for Harris" (les "Hommes blancs pour Harris") dans l'espoir d'élire la première femme racisée à la présidence des États-Unis, l'actuelle vice-présidente Kamala Harris.

Ce rendez-vous virtuel, qui a rassemblé 180.000 participants via l'application Zoom selon les organisateurs, cités par NBC News, est le premier du genre, tandis que d'autres levées de fonds ont été organisées par exemple par des femmes noires, des hommes noirs, des femmes blanches ou encore des citoyens américains d'origine asiatique. La campagne des "mecs blancs" ("white dudes", en référence au surnom du personnage joué par Jeff Bridges dans le film The Big Lebowski) a permis de récolter 3,7 millions de dollars.

"Je coche toutes les cases, mec : je suis Blanc, je suis un homme et je soutiens Harris", a lancé Jeff Bridges lors de cet appel de plus de trois heures ponctués de blagues et de parodies.