Kiev veut arrêter complètement le transit du gaz et du pétrole russes

L'Ukraine prévoit d'arrêter complètement le transit de gaz et de pétrole en provenance de Russie à partir du 1er janvier 2025, a indiqué vendredi le conseiller au président ukrainien Volodymyr Zelensky, Mykhaïlo Podoliak, dans une interview avec la chaîne de télévision Novyny.LIVE.

Malgré l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 et les sanctions européennes, le gaz et le pétrole russes continuent d'entrer dans l'Union européenne via l'Ukraine. L'Ukraine était liée par un traité à cet effet, mais celui-ci expire à la fin du mois de décembre 2024. M. Podoliak a confirmé que le pays n'avait pas l'intention de le prolonger. Il veut ainsi priver la Russie de revenus précieux.

Pour le moment, la Hongrie, la Tchéquie et la Slovaquie s'alimentent encore en pétrole russe.

Kiev affirme être prête à transporter du gaz d'Asie centrale ou d'Azerbaïdjan en Europe.