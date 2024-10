Kim Jong Un risque la "fin de son régime" s'il utilise l'arme nucléaire

"Si la Corée du Nord tente d'utiliser des armes nucléaires, elle sera confrontée à une réponse résolue et écrasante de notre armée", a déclaré M. Yoon en s'adressant aux 5.300 militaires rassemblés à la base aérienne de Séoul pour la célébration, et avant une parade militaire qui aura lieu dans le centre de la capitale plus tard mardi.

"Ce jour marquera la fin du régime nord-coréen", a-t-il ajouté, soulignant la force de l'alliance de sécurité du pays avec les États-Unis, qui y stationnent des dizaines de milliers de soldats.