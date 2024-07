La Défense prévoit de recruter et former des démineurs civils

Alors que la Défense reste confrontée à une pénurie de personnel, les civils pourront aussi postuler pour un emploi au sein du Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) de l'armée, rapportent lundi Het Belang van Limburg et Het Nieuwsblad.

Jusqu'à présent, le SEDEE ne recrutait que des militaires. Mais à partir de 2025, les civils pourront aussi postuler. Ils devront toutefois d'abord suivre une formation de sous-officier, d'un an, et puis la formation au déminage, aussi d'un an. La Défense va couvrir tous les frais de formation et versera un salaire mensuel. L'armée continue de recruter des officiers en interne.

Le SEDEE - avec des succursales à Poelkapelle, Meerdaal et Zeebrugge - emploie actuellement environ 200 soldats. Le nombre de postes vacants à pourvoir n'est pas encore déterminé.