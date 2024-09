La fréquentation de la citadelle de Namur en baisse de 8% en 2024

Le Comité Animation Citadelle a présenté jeudi matin ses chiffres des neuf premiers mois de l'année et son programme automne-hiver.

Du 1er janvier au 30 septembre 2024, 53.597 entrées ont été enregistrées contre 58.567 en 2023 sur la même période, soit une baisse de 8%. Selon le Comité Animation Citadelle, cette diminution est très probablement en lien avec les mauvaises conditions météorologiques des mois de juin et de juillet.

Les touristes étrangers sont de plus en plus présents. Ils sont 23% à venir de France (contre 14% en 2023), 12% sont issus des Pays-Bas (contre 7% en 2023) et 3% proviennent d'Allemagne (contre 2% en 2023)