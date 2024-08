Le comté de Maricopa, coeur démographique et clé électorale de l'Arizona

La localité endormie peuplée de Saguaros, grands cactus arborescents, se mue en terre d'élevage et de plantations d'agrumes et de coton.

Après la Seconde guerre mondiale, la ville devient un aimant pour des retraités et des familles désireuses de soleil à bon marché. Une croissance démographique favorisée par l'arrivée de la climatisation. A Phoenix, la température haute moyenne dépasse en effet les 37 degrés Celsius un tiers de l'année.

Entre 2010 et 2020, Phoenix connaît la plus forte croissance de toutes les villes américaines, se hissant à la cinquième place nationale en termes de nombre d'habitants. Plus de 1,6 million d'Américains vivent dans cette ville où les services financiers et l'industrie sont rois, selon le dernier recensement.