Le patron de l'Office des étrangers à Kinshasa face au regain d'immigration illégale

Il ne s'agit pas de la première visite de ce genre en RDC, a précisé la porte-parole du service belge en charge de l'immigration.

L'ex-colonie belge figure parmi les dix pays dont sont issus le plus grand nombre de demandeurs d'une protection internationale. Une augmentation a été observée ces dernières semaines. Or, la plupart du temps, il s'agissait de demandes fondées sur des motifs économiques et non sur les motifs de persécution. Outre ses contacts officiels, le patron de l'Office a rappelé au cours d'une conférence de presse les risques liés à une immigration illégale en Belgique.