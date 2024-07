Le tireur avait repéré le terrain avec un drone peu avant la prise de parole de Trump

Thomas Matthew Crooks, qui a tenté d'assassiner l'ancien président américain Donald Trump la semaine passée, avait repéré le terrain en Pennsylvanie à l'aide d'un drone peu avant le meeting électoral. Plusieurs sources en font état dans le quotidien américain The Wall Street Journal.

Le tireur, décédé depuis lors, aurait eu recours à un drone suivant un itinéraire prédéterminé, pour cartographier le lieu de rassemblement électoral. Les repérages aériens auraient eu lieu à plusieurs reprises.

L'assaillant de 20 ans a tiré au moins six coups depuis le toit d'un bâtiment à environ 120 mètres de l'estrade où Donald Trump s'exprimait samedi passé. Un spectateur a été tué, deux autres personnes blessées et le candidat républicain a été blessé à l'oreille. Le tireur a été abattu par les services secrets américains, et ses motifs n'ont pas encore été établis.