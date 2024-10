Les ouragans Milton et Hélène provoquent une tornade de désinformation aux Etats-Unis

Cette vague de fausses affirmations a émergé après le passage des ouragans Hélène, le deuxième ouragan le plus meurtrier à avoir frappé les Etats-Unis continentaux en plus d'un demi-siècle et qui a fait au moins 237 morts, et Milton deux semaines plus tard qui a fait au moins 16 morts.

Pour Ethan Porter, professeur et chercheur à l'université de George Washington, certains utilisent la désinformation "comme moyen commode pour exprimer leurs opinions politiques".

Le message sous-jacent étant "que ni la science ni le gouvernement ne sont dignes de confiance, que le changement climatique n'est pas réel et que d'une certaine manière les démocrates sont responsables de la catastrophe en cours".