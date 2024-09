Les USA étendent leurs sanctions contre le consortium de logiciels espions Intellexa

Les Etats-Unis ont annoncé lundi de nouvelles sanctions contre cinq individus et une entreprise associés au consortium Intellexa pour leur rôle dans le développement et la distribution de logiciels espions "qui représentent une menace importante" pour la sécurité nationale des Etats-Unis.

Cette décision a été prise quelques mois après que le gouvernement américain a sanctionné le fondateur d'Intellexa et d'autres intervenants pour leur rôle dans la création et la distribution de logiciels espions commerciaux utilisés pour cibler des responsables américains, des journalistes et d'autres personnes.

Le département du Trésor américain a annoncé avoir sanctionné cinq autres individus associés au réseau international de sociétés d'Intellexa, qui seraient impliqués dans la fourniture du logiciel espion Predator du groupe à des gouvernements étrangers.