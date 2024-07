Marchand et Ferrand-Prévot intouchables et en or

Partager:

Oli SCARFF Le prodige des bassins Léon Marchand et la vététiste Pauline Ferrand-Prévot, sans rivaux, ont porté à trois dimanche le nombre de médailles d'or de la délégation française lors Jeux de Paris, où l'escrimeur Yannick Borel s'est qualifié pour la finale de l'épée. Avec ce podium assuré pour l'épéiste et le bronze d'Amandine Buchard (-52 kg) en judo, la corbeille de la France va compter huit médailles depuis le début des JO.

. Marchand seul au monde Immense espoir de médailles, Léon Marchand, 22 ans, a réussi la première étape de son grand défi en écrasant la concurrence en finale du 400 m quatre nage. Le Toulousain s'est imposé en 4 min 02 sec 95/100e - nouveau record olympique à la clé - et a devancé de près de six secondes le Japonais Tomoyuki Matsushita (4:08.62) et l'Américain Carson Foster (4:08.66), son dauphin lors des Mondiaux 2022 et 2023. Le tout devant 15.000 spectateurs survoltés. "J'ai essayé de prendre l'énergie du public. C'était top, j'ai hâte de faire ma nouvelle course dans deux jours", a réagi le phénomène au micro de France 2. Après le 400 m quatre nages, le protégé de Bob Bowman, ex-entraîneur de l'icône américaine Michael Phelps, pourrait encore s'engager dans trois autres courses individuelles pour autant de chances de médailles.

Son pari le plus fou est d'enchaîner dans la même session 200 m papillon et 200 m brasse, avec les séries et demi-finales mardi et les finales mercredi, avant le 200 m quatre nages jeudi et vendredi. . Ferrand-Prévot enfin ! Emmanuel DUNAND Quintuple championne du monde de VTT cross-country, un record, Pauline Ferrand-Prévot, 32 ans, n'était encore jamais montée sur un podium olympique. À sa quatrième participation, elle a décroché la plus belle des médailles, en or. Également multiple championne du monde dans les autres disciplines du vélo (route, cross, gravel, etc.), Ferrand-Prévot, qui imite Julie Bresset, sacrée en 2012, a réussi une démonstration sur la colline d'Élancourt (Yvelines). Sa première poursuivante a terminé avec près de trois minutes de retard.