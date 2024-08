Mont-Blanc: fin des recherches de deux Allemands "vraisemblablement" tombés dans une crevasse

Denis Charlet

Les recherches ont pris fin pour deux alpinistes allemands disparus dans la nuit de dimanche à lundi dans le massif du Mont-Blanc après une chute de sérac qui a tué un Français et fait quatre blessés, a indiqué jeudi le parquet de Bonneville (Haute-Savoie).

"Il n'y a plus de recherches. Malheureusement ça ne sert plus à rien: selon toute vraisemblance ils ont été projetés dans la crevasse et il y a 10 m de neige par dessus", a déclaré à l'AFP Jean Ailhaud, vice-procureur de Bonneville.