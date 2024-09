Mort à 88 ans de l'acteur et star de la country Kris Kristofferson

L'acteur américain et star de la country Kris Kristofferson, qui a notamment inspiré Bob Dylan et joué au cinéma aux côtés de Barbra Streisand, est mort samedi à l'âge de 88 ans, a annoncé dimanche sa famille.

Lauréat d'un Golden Globe en 1976 pour son rôle aux côtés de Barbra Streisand dans "Une étoile est née", Kris Kristofferson s'était également distingué dans "Pat Garrett et Billy the Kid" de Sam Peckinpah en 1973.

Auteur notamment des classiques "Sunday Mornin' Comin' Down" (1969) et "Me and Bobby McGee" (1970), repris par Janis Joplin, Kristofferson fut un auteur-compositeur-interprète de country de premier plan, à l'instar de Johnny Cash, Waylon Jennings et Willie Nelson, avec qui il avait formé The Highwaymen.

Sacré par plusieurs Grammy Awards, il avait intégré le Songwriters Hall of Fame en 1985 et le Country Music Hall of Fame en 2004.