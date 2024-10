Nicolas van Der Maren, candidat bourgmestre à Ottignies, a voté à Limelette

La tête de liste d'Impulsion C à Ottignies-Louvain-la-Neuve, Nicolas van Der Maren, a voté dimanche à Limelette. Actuel chef de file de l'opposition MR au conseil communal, il est candidat bourgmestre sur une liste qui regroupe le MR et les Engagés. Les Engagés font partie de l'actuelle majorité aux côtés d'Écolo (le parti de la bourgmestre Julie Chantry) et du PS, mais ils ont décidé de ne pas reconduire cette alliance.