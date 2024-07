Nord: un motard des douanes tué et un autre blessé dans un accident de plusieurs véhicules

Un motard des douanes est décédé et un autre a été blessé mardi sur une aire de l'autoroute A25 entre Lille et Dunkerque (Nord) dans un accident impliquant plusieurs véhicules, a-t-on appris auprès du parquet, du préfet et de Bison Futé.

Le lieu où se sont déroulés les faits, une grande aire avec station-service, est bouclé et gardé par des agents autoroutiers.

La préfecture indique que les pompiers et le Samu ont été mobilisés pour intervenir le plus rapidement possible et qu'une enquête judiciaire a été ouverte.

Le syndicat Unsa Douanes a déploré sur X un "accident dramatique" dont "le bilan est terrible, avec un décès et plusieurs blessés".