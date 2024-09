Plus de 70 activités organisées dans le cadre de la 11e Semaine des Aidants-Proches

Plus de 70 activités seront organisées en Wallonie et à Bruxelles du 30 septembre au 6 octobre à l'occasion de la 11e Semaine des Aidants-Proches, placée cette année sous le thème "Avec vous, pour vous !". Cet événement annuel, organisé les ASBL Aidants Proches (Wallonie), Aidants Proches Bruxelles et Jeunes & Aidants Proches, vise à soutenir et valoriser les plus de 700.000 personnes qui accompagnent un proche en situation de dépendance en Fédération Wallonie-Bruxelles.