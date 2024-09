Plus de 9 millions de voyages de loisirs cet été avec la SNCB

La côte reste la principale destination pour ce type de déplacement. Au total, la SNCB a déployé 1.584 trains supplémentaires vers le littoral, en plus de l'offre habituelle des autres mois de l'année. ​

Les parcs animaliers, les parcs d'attraction et les lieux de loisirs sportifs ont également compté parmi les sorties les plus populaires, ajoute la SNCB, citant les jardins zoologiques de Planckendael et Pairi Daiza, le zoo d'Anvers, les parcs d'attraction Plopsaland et Walibi et la commune d'Houyet, point de départ de la descente de la Lesse en kayak.