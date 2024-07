Pour le colistier de Trump, l'arrivée en campagne de Harris est un "sale coup" politique

Le colistier de Donald Trump, J.D. Vance, a déclaré que l'entrée de la vice-présidente Kamala Harris dans la course à la Maison Blanche, après le retrait de Joe Biden, était un "sale coup" politique, selon un enregistrement obtenu par le Washington Post.

Des propos qui vont à l'encontre des attaques publiques répétées de Donald Trump et de son potentiel futur vice-président contre la candidate démocrate, la tenant "responsable de tous les échecs" de Joe Biden.

L'équipe du "ticket" républicain a insisté sur le fait que l'entrée en campagne de dernière minute de Kamala Harris ne changerait pas leur stratégie.

"Que cela soit Joe Biden, Kamala Harris ou un autre démocrate de la gauche radicale, ils sont tous responsables de la destruction de notre économie et du délitement de nos frontières", avait confié à l'AFP Jason Miller, un des plus proches conseillers du candidat républicain, alors que plusieurs démocrates demandaient à Joe Biden de quitter la course à la Maison Blanche.

"Kamala (Harris) est beaucoup plus jeune", a également déclaré J.D. Vance ajoutant que la démocrate n'avait "manifestement pas les mêmes difficultés que Joe Biden".