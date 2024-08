Près d'un million de doses de vaccin attendues en Afrique

Près d'un million de doses de vaccin contre le mpox sont attendues en Afrique, épicentre d'une résurgence de ce virus, a déclaré mercredi le directeur du Africa CDC (Centre africain de contrôle et de prévention des maladies) qui demande un transfert de technologie.

Plusieurs pays, dont l'Espagne (500.000 doses), la France et l'Allemagne (100.000 doses) ont déjà promis d'envoyer des vaccins pour les pays africains, en première ligne de l'épidémie.

"Nous disons à Bavarian Nordic que nous avons besoin d'un transfert de technologie vers les fabricants africains" et "nous croyons que très bientôt, le vaccin contre le mpox sera fabriqué en Afrique", a ajouté le docteur Kaseya.

Selon lui, "au 27 août, nous avons 22.863 cas suspects et 622 décès" liés aux divers clades du mpox sur le continent.

Au sujet des cas confirmés, "nous n'en parlons pas beaucoup, car nous avons encore des pays avec un taux de test inférieur à 30% et nous avons encore des pays confrontés à un certain nombre de défis en termes de qualité et de transport", a-t-il précisé.